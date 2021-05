Convocados de Tite se apresentam à seleção em Teresópolis a partir do dia 27

A CBF divulgou nesta segunda-feira a programação da seleção brasileira para os dois próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar. A comissão técnica se reunirá na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 26 de maio. Como de praxe em períodos que antecedem competições, nos dias 27, 28, 29 e 30 são aguardadas as chegadas de jogadores que atuam na Europa cujas competições já estiverem definidas.

A partir disso, o departamento físico e médico da seleção brasileira vai realizar avaliações individualizadas nos atletas. Depois, no dia 31, uma segunda-feira, primeiro dia desta Data Fifa, chegarão a Teresópolis jogadores que atuam no Brasil e os convocados por Tite de Chelsea e Manchester City, finalistas da Liga dos Campeões - a final será disputada no dia 29.

Com o grupo completo, o técnico Tite comandará treinos na Granja Comary até o dia 2 de junho, data da viagem para Porto Alegre. Na capital gaúcha, a seleção brasileira fará no dia seguinte o treino oficial no Beira-Rio. Às 21h30 do dia 4, Brasil e Equador entram em campo pela sétima rodada das Eliminatórias.

Após a partida, o elenco ficará durante mais três dias treinando em Porto Alegre, no CT do Internacional. No dia 7, a delegação viaja para Assunção, onde, no dia seguinte, o Brasil enfrenta o Paraguai às 21h30 (horário de Brasília).

A imprensa segue proibida de acompanhar os treinos in loco em razão da pandemia de covid-19. Os treinamentos serão transmitidos pela CBF TV e as coletivas de imprensa continuam sendo realizadas virtualmente.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 12 pontos conquistados em quatro rodadas e é a única equipe com 100% de aproveitamento na competição. Nas primeiras partidas, venceu Bolívia, Peru, Venezuela e Uruguai.