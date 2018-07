Convocados pela Colômbia, Borja e Mina devem desfalcar o Palmeiras por três jogos

O zagueiro Mina e o atacante Borja foram convocados nesta terça-feira para defender a Colômbia em amistosos na Espanha contra a seleção local, dia 7 de junho, e Camarões, dia 13. O chamado deve tirar os dois jogadores do Palmeiras de três compromissos da equipe pelo Campeonato Brasileiro, entre eles o clássico com o Santos, dia 14, na Vila Belmiro.

A participação nessa última partida dependerá da logística do retorno de Madri para São Paulo. Já nos dois jogos anteriores, contra o Coritiba, dia 7, e diante do Fluminense, dia 10, a ausência dos dois titulares já é certa. Outro atleta do elenco palmeirense que foi convocado para defender sua seleção foi o meia venezuelano Alejandro Guerra.

Na mesma data dos amistosos, a seleção brasileira vai enfrentar, na Austrália, a seleção local e também a Argentina, dias 9 e 13 de junho. Já os compromissos colombianos serão contra a Espanha, em Murcia, e Camarões, em Madri. Além da dupla do Palmeiras, o técnico José Pekerman convocou outro atleta que atua no futebol brasileiro. O lateral-esquerdo Pablo Armero, do Bahia, também está na convocação.