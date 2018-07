Convocados pela Venezuela, Guerra e Otero desfalcam Palmeiras e Atlético-MG

O técnico Rafael Dudamel anunciou nesta segunda-feira a convocação da seleção venezuelana para os amistosos diante de Estados Unidos e Equador, em junho. E a lista conta com dois jogadores que atuam no futebol brasileiro e desfalcarão seus clubes: os meias Alejandro Guerra, do Palmeiras, e Rómulo Otero, do Atlético-MG.

O duelo diante dos Estados Unidos está marcado para o dia 3 de junho, em Sandy, Utah, e a partida contra o Equador acontecerá cinco dias depois, em Boca Ratón, Flórida. Por isso, Guerra e Otero deverão desfalcar suas equipes em duas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Curiosamente, a primeira partida em que eles vão ser ausência será o duelo entre Palmeiras e Atlético-MG, no dia 4, no Allianz Parque. Guerra, então, desfalcará o time paulista também diante do Coritiba, no Paraná, enquanto Otero ficará fora da partida contra o Avaí, no Independência, ambas no dia 7.

Se Guerra e Otero foram lembrados, Dudamel optou por deixar outro meia, Seijas, de fora da convocação. O jogador foi emprestado pelo Internacional à Chapecoense após ficar sem espaço com o técnico Antônio Carlos Zago e realizou a estreia pelo time catarinense no último sábado, na vitória sobre o Palmeiras.