Convocados pelo Uruguai, Martín Silva e Arrascaeta desfalcarão Vasco e Cruzeiro

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) divulgou, nesta sexta-feira, a lista dos 25 convocados pelo técnico Oscar Tabárez para os amistosos dos dias 4 e 7 de junho contra a Irlanda e a Itália, em Dublin e Nice (na França), respectivamente. Na relação constam os nomes do goleiro Martín Silva, do Vasco, e do meia Arrascaeta, do Cruzeiro.

Ambos os atletas deverão desfalcar os clubes na quarta e quinta rodadas do Brasileirão. Neste período, o Vasco terá pela frente compromissos diante de Grêmio e Corinthians. O Cruzeiro enfrentará Chapecoense e Bahia.

As partidas são parte da preparação para os jogos das próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa da Rússia, em 2018, que estão marcadas para o dia 31 de agosto (contra a Argentina, em casa) e 5 de setembro (Paraguai, fora).

A convocação do treinador Oscar Tabárez não apresentou surpresas. As grandes estrelas do futebol uruguaio na atualidade foram chamadas. No caso, Cavani, do PSG, e Suárez, do Barcelona. O zagueiro Diego Godín, do Atlético de Madrid, não está na lista porque se recupera de uma pubalgia.

Confira a lista de convocados do Uruguai:

Goleiros - Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco), Gastón Guruceaga (Peñarol) e Esteban Conde (Nacional-URU).

Defensores - Maximiliano Pereira (Porto), José María Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting), Gastón Silva (Granada), Federico Ricca (Málaga) e Martín Cáceres (Southampton).

Meio-campistas - De Arrascaeta (Cruzeiro), Mathias Corujo (San Lorenzo), Carlos Sánchez (Monterrey), Arévalo Ríos (Chiapas-MEX), Matías Vecino (Fiorentina), Diego Laxalt (Genoa), Álvaro González (Nacional-URU), Cristian Rodríguez (Peñarol), Nahitan Nández (Peñarol) e Alejandro Silva (Lanús).

Atacantes - Luis Suárez (Barcelona), Edinson Cavani(PSG), Diego Rolan (Bordeaux), Cristhian Stuani (Middlesbrough) e Jonathan Urretaviscaya (Pachuca-MEX).