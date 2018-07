Convocados por Dunga abrem espaço para luta por vaga no Corinthians

A presença de três jogadores de linha do Corinthians na seleção brasileira abre disputa no time do técnico Tite para a entrada de possíveis substitutos no jogo decisivo com o Vasco, na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Em São Januário a equipe titular pode ter Edu Dracena na vaga do zagueiro Gil, Bruno Henrique como substituto do volante Elias e Lucca para repor a vaga do meia Renato Augusto.

As três mudanças foram testadas no treino da manhã desta segunda-feira no CT Joaquim Grava. Do trio que ganhou chance na atividade, Dracena e Bruno Henrique serão prováveis titulares, já que Gil e Elias devem ser titulares no jogo com o Peru, em Salvador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta terça-feira. A tendência é a dupla ganhar descanso.

A partida com o Vasco pode garantir o título ao clube. Uma vitória basta para atingir o objetivo, independente do resultado entre Atlético-MG e São Paulo, que jogam no Morumbi no mesmo horário, 22h. Em caso de empate, o Corinthians terá de torcer para o concorrente direto tropeçar. A diferença na classificação é de 11 pontos.

O goleiro Cássio também está na seleção brasileira, mas como deve ser reserva no jogo, não teria problemas para enfrentar o Vasco. Já na rodada seguinte, no clássico com o São Paulo, Tite deve ter todos os jogadores à disposição.