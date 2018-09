Convocados por Uruguai, Arrascaeta e Sánchez desfalcam times do Brasil

Um dia após renovar o contrato até 2022, o técnico Oscar Tabárez anunciou a convocação da seleção uruguaia para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul, nos dias 12 e 16 de outubro. E três "brasileiros" estão nesta lista: o goleiro Martín Silva, do Vasco, o meia Arrascaeta, do Cruzeiro, e o volante Carlos Sánchez, do Santos.

Os três jogadores vão desfalcar suas equipes em partidas da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Cruzeiro vão se enfrentar no dia 14 de outubro, em São Januário, enquanto o Santos terá o clássico contra o Corinthians, no Pacaembu, no dia 13.

Outros destaques da equipe uruguaia serão o lateral-esquerdo Marcelo Saracchi, do RB Leipzig, o atacante Jonathan Rodríguez, do Santos Laguna, do México, e o meia Camilo Mayada, do River Plate. Saracchi foi chamado pela primeira vez para a equipe principal do Uruguai. E os demais vinham recebendo poucas oportunidades.

Contra a Coreia do Sul, o duelo da seleção uruguaia será em Seul, enquanto o jogo com a seleção japonesa será em Saitama, no Japão.

Serão os primeiros jogos de Tabárez à frente da seleção desde a campanha uruguaia na Copa do Mundo da Rússia - o time foi eliminado nas quartas de final. Com o fim do Mundial veio também o fim do contrato do treinador, que foi renovado somente nesta sexta-feira.

Confira a lista com os 25 jogadores convocados:

Goleiros - Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco) e Martín Campaña (Independiente);

Defensores - Diego Godín e José María Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting de Lisboa-POR), Gastón Silva (Independiente), Martín Cáceres (Lazio-ITA), Marcelo Saracchi (RB Leipzig) e Diego Laxalt (Milan);

Meio-campistas - Nahitan Nández (Boca Juniors), Lucas Torreira (Arsenal), Matías Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sánchez (Santos), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders), Gastón Pereiro (PSV Eindhoven), Federico Valverde (Real Madrid), Camilo Mayada (River Plate) e Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro);

Atacantes - Jonathan Rodríguez (Santos Laguna), Cristhian Stuan (Girona), Luis Suárez (Barcelona), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) e Maximiliano Gómez (Celta).