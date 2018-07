Convocados, Romero e Balbuena desfalcam Corinthians em rodada do Brasileirão

O atacante Ángel Romero e o zagueiro Fabián Balbuena foram convocados pelo técnico Francisco Arce nesta sexta-feira para defender a seleção paraguaia no amistoso com o Peru, no dia 8 de junho. Assim, os titulares desfalcarão o Corinthians na véspera diante do Vasco, em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Paraguai tem dois compromissos pela frente - contra a França, no dia 2 de junho, em Rennes, e contra a seleção peruana, seis dias depois. Mas os jogadores que atuam na América do Sul só foram chamados para a partida realizada em Trujillo, no Peru. No primeiro duelo, Arce terá 18 jogadores à disposição.

O goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, e Óscar Romero, irmão gêmeo do atacante corintiano que atua no Alavés, também estão na lista divulgada por Arce nesta sexta-feira. A viagem para a França está marcada para o dia 29 de maio, enquanto os atletas seguem para o Peru no dia 3 de junho. No mesmo dia, Romero e Balbuena devem atuar contra o Santos, em Itaquera, no primeiro clássico do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Balbuena é um dos pilares do sistema defensivo do Corinthians, enquanto o atacante Romero é uma das peças do ataque alvinegro. Reservas na última temporada, os jogadores ganharam espaço com o técnico Fábio Carille e se tornaram titulares.

Confira os jogadores convocados pelo Paraguai:

Goleiros: Antony Silva (Cerro Porteño), Bernardo Medina (Deportivo Capiatá) e Gatito Fernández (Botafogo).

Defensores: Juan Patiño (Jaguares), Junior Alonso (Lille), Miguel Samudio (América), Gustavo Gómez (Milan), Bruno Valdez (América), Jorge Moreira (River Plate) e Fabián Balbuena (Corinthians).

Meio-campistas: Rodrigo Rojas (Cerro Porteño), Marcos Riveros (Cerro Porteño), Miguel Almirón (Atlanta), Juan Aguilar (Guaraní-PAR), Víctor Ayala (Al Nassr), Richard Franco (Sol de América), Cristian Paredes (América-MEX), Iván Ramírez (Libertad) e Oscar Romero (Alavés).

Atacantes: Ángel Romero (Corinthians), Juan M. Iturbe (Torino), Edgar Benítez (Querétaro), Federico Santander (Copenhague), Jorge Benítez (Cruz Azul) e Sergio Díaz (Real Madrid).