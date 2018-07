Copa 2014 trará impacto de R$ 12 bilhões em São Paulo

GENEBRA - Ninguém sabe ainda quais serão as seleções que se classificarão para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e muito menos qual sairá com a taça de campeão. Mas um levantamento mostra que, pelo menos fora de campo, a campeã será a cidade de São Paulo.

Um estudo feito pela consultoria SportBusiness, de Londres, indica que a capital paulista verá um impacto econômico de quase R$ 12 bilhões como resultado do Mundial, por meio de investimentos, serviços, gastos de torcedores, além de construção de hotéis, estádio e publicidade.

O movimento de recursos em São Paulo devido à Copa será 30% superior ao do Rio de Janeiro. A cidade que abrigará a final do Mundial e o maior número de partidas da competição registrará um fluxo de recursos e investimentos de cerca de R$ 9 bilhões, de acordo com a consultoria sediada na Inglaterra.

Por meses, a posição de São Paulo no evento foi alvo de uma grande disputa e a CBF chegou a alertar que poderia excluir a sede do torneio por causa da polêmica em relação ao Estádio do Morumbi. Mas, com a garantia de dinheiro público, a intervenção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a promessa da construção de uma nova arena, o Itaquerão, a situação da cidade sofreu uma reviravolta.

No calendário final dos jogos, anunciado recentemente pela Fifa, São Paulo ficou com seis partidas. E concentrou o maior número dos jogos importantes. Terá a abertura, com a presença da Seleção Brasileira, e uma semifinal. O Rio não terá nenhum jogo da semifinal e só verá o Brasil se o time chegar à final.

Na lanterna da classificação do impacto econômico da Copa está Porto Alegre, que continua sem saber que estádio usará. Para a consultoria, o torneio terá um impacto de menos de R$ 2 bilhões para a cidade sulista.

Curitiba, Cuiabá e Natal também sentirão um impacto de cerca de R$ 2 bilhões em suas economias por conta do torneio, mesmo com a determinação da CBF de que todas as cidades tenham pelo menos a oportunidade de ver uma grande seleção no local.

HOTÉIS

São Paulo também está na frente na lista elaborada pela Fifa dos hotéis indicados para hospedar turistas durante a Copa. A cidade, que vai ter o jogo de abertura do Mundial, teve 81 locais sugeridos pela entidade.

O Rio, palco da final, ficou com 77. A relação da Fifa contém 695 hotéis. No entanto, considerando-se todo o Estado, o Rio aparece em primeiro lugar: 115 a 106.

A Fifa considerou diversos aspectos ao elaborar a relação: a proximidade dos hotéis em relação aos locais das partidas e das fan fest, a distância dos aeroportos, a capacidade dos empreendimentos e a qualidade dos serviços, entre outros.

Belo Horizonte, que vai receber seis jogos da Copa, teve a rede hoteleira criticada. Mesmo assim, a Fifa recomendou 37 hotéis na cidade. Brasília teve apenas 24 indicações, número considerado pequeno.