Copa Africana de 2015 define suas 4 sedes no Marrocos O Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol (CAF) divulgou nesta segunda-feira as cidades que sediarão a próxima Copa Africana de Nações, marcada para o Marrocos. Rabat, Marrakech, Agadir e Tânger receberão os jogos do torneio, que acontecerá entre os dias 17 de janeiro e 7 de fevereiro de 2015.