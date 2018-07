Copa Africana: Gervinho pega gancho de dois jogos

A agressão de Gervinho a Naby Keita, no empate por 1 a 1 diante da Guiné na última terça-feira, custou caro para o jogador e para a seleção da Costa do Marfim. Nesta quarta, ele foi julgado pelo cartão vermelho e pegou dois jogos de suspensão na Copa Africana de Nações. Com isso, está fora do restante da fase de grupos da competição.

A Confederação Africana de Futebol (CAF) entendeu que pela natureza do incidente Gervinho merecia ser punido com a perda do restante da primeira fase do torneio. Aos 13 minutos do segundo tempo do duelo de terça, o meia da Roma se desentendeu com Keita na área e disparou um golpe no rosto do adversário.

A Costa do Marfim perdia por 1 a 0 no momento da expulsão, mas depois, mesmo com um homem a menos, buscou o empate com o gol de Doumbia. Nesta quarta, Gervinho usou as redes sociais para pedir desculpas pelo lance, admitiu o "gesto de raiva" e avaliou que a agressão "não tem lugar no futebol". Ainda assim, a CAF decidiu pela punição.