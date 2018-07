Copa Africana muda o local de duas partidas das quartas de final

A Confederação Africana de Futebol anunciou nesta terça-feira duas alterações na programação das quartas de final da Copa Africana de Nações. As partidas que estavam agendadas para serem realizadas em Ebebiyin e Mongomo foram remarcadas para Bata e Malabo, respectivamente.

Um dos jogos que teve o seu local alterado foi o confronto que envolve a seleção de Guiné Equatorial, país que sedia a Copa Africana de Nações. Segunda colocada do Grupo A, a seleção da casa vai encarar a Tunísia, líder do Grupo B, no próximo sábado, mas não mais em Ebebiyin. O duelo será em Bata, a maior cidade de Guiné Equatorial.

Com isso, o Estádio de Bata vai sediar uma rodada dupla no próximo sábado, pois horas antes ele será o palco do confronto entre as seleções do Congo, primeira colocada do Grupo A, e da República Democrática do Congo (ex-Zaire), vice-líder do Grupo B.

A transferência de outro jogo de Mongomo para Malabo também fará com que a definição das outras duas seleções classificadas para as semifinais da Copa Africana de Nações aconteça em mais um rodada dupla, no próximo domingo, na capital de Guiné Equatorial.

De acordo com a Confederação Africana a mundial foi necessária porque os campos em Ebebiyin e Mongomo foram "prejudicados por uma combinação de desgaste pelos seis jogos disputados em cada um deles, e as condições meteorológicas instáveis vistas ultimamente".