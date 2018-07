Copa Africana pode mudar para junho e julho e ter 24 seleções

A Copa Africana de Nações poderá ser realizada em junho e julho, ao invés de acontecer nos primeiros meses do ano, além de aumentar o número de seleções participantes de 16 para 24.

As propostas de alteração do torneio foram apresentadas em uma reunião da Confederação Africana de Futebol (CAF), que está sendo realizada no Marrocos. E as mudanças parecem ter o apoio da maioria dos membros da entidade.

A Copa Africana é atualmente realizada a cada dois anos em janeiro e fevereiro, quando os clubes europeus que cedem muitos dos jogadores envolvidos no torneio estão em plena competição. A mudança para junho e julho coincidiria com o recesso das ligas europeias, quando se realiza a maioria dos torneios internacionais como a Eurocopa e a Copa América. O aumento de 16 para 24 equipes é consistente com a tendência na Fifa e em outras confederações. A Eurocopa subiu de 16 para 24 seleções a partir da edição do ano passado, na França, e a Copa do Mundo passará de 32 para 48 times em 2026.

O conflito das datas ficou evidenciado na Copa Africana deste ano no Gabão, com sete jogadores de Camarões decidindo não disputar o torneio, ficando nos seus clubes.

O novo presidente da CAF, Ahmad, prometeu revisar o formato da Copa Africana durante a campanha para substituir Issa Hayatou à frente da confederação. O comitê executivo da confederação tem que aprovar as propostas, antes da reunião da assembleia geral na sexta-feira.