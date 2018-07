Copa Africana terá encontro da Costa do Marfim com técnico que a levou ao título

A Confederação Africana de Futebol (CAF) realizou nesta quarta-feira o sorteio dos grupos da Copa Africana de Nações do ano que vem, que acontecerá no Gabão. Os atuais campeões da Copa do Marfim caíram no Grupo C, pelo qual reencontraram o técnico que os levou ao título em 2015, na Guiné Equatorial.

Entre os adversários da chave, os marfinenses encararão o Marrocos de Hervé Renard. O treinador de 48 anos levou a Costa do Marfim a seu segundo título na história em 2015, após vencer Gana nos pênaltis, e depois se transferiu para o Lille. De lá, foi para a seleção marroquina nesta temporada. O Grupo C ainda conta com República Democrática do Congo e Togo.

Atual vice-campeã do torneio, Gana está no complicado Grupo D, que conta também com o maior campeão da Copa Africana, o Egito, que tem sete conquistas. Outra boa seleção da chave é Mali, terceira colocada nas edições de 2012 e 2013. A quarta e última equipe é Uganda.

Sede da competição, o Gabão conta com o artilheiro Aubameyang para chegar longe. No Grupo A, terá o desafio de brigar com a sempre forte equipe de Camarões. Burkina Faso, finalista da edição de 2013, e a frágil Guiné-Bissau também estão na chave.

O Grupo B promete ser bastante equilibrado, com a cabeça de chave Argélia, que chegou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, a Tunísia, campeã da Copa Africana em 2004, e Senegal, vice-campeão em 2002. O Zimbábue tentará surpreender estas equipes.

A Copa Africana de Nações está marcada para ter início no dia 14 de janeiro de 2014, no Gabão. A principal surpresa da competição é a ausência da forte Nigéria, três vezes campeã, que não se classificou nas Eliminatórias.