Copa ainda tem mais de 160 mil ingressos não vendidos

A Fifa disse nesta quinta-feira que mais de 160 mil ingressos para a Copa do Mundo ainda não foram vendidos, restando apenas duas semanas para o início do torneio, marcado para o dia 11 de junho.

Jerome Valcke, secretário-geral da Fifa, revelou a situação dos ingressos na cerimônia que marcou a entrega do Estádio Ellis Park, em Johannesburgo, aos organizadores da Copa do Mundo.

Nenhum dos 64 jogos do Mundial estão com os ingressos esgotados, depois que a Fifa liberou uma nova carga de 90 mil bilhetes, que não foram aproveitados pelos seus patrocinadores e filiados.

"Tudo está quase perfeito", disse Valcke, quando questionado sobre os preparativos finais da Copa do Mundo. Porém, o valor elevado de alguns ingressos, entre US$ 160 e US$ 900, parece estar causando problemas.

Cerca de 75 mil dos bilhetes que ainda não foram vendidos são os que possuem preços elevados, inacessíveis para a maioria da população sul-africana.