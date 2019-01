Copa América 2019: Saiba quais jogos serão realizados na Arena Fonte Nova

Único estádio do Nordeste na Copa América, a Arena Fonte Nova receberá cinco partidas, sendo quatro delas na fase de grupos. O estádio onde o Bahia manda seus jogos, será palco de importantes partidas, entre elas, um dos jogos das quartas de final.

Os ingressos para as partidas da Copa América, inclusive na Fonte Nova, continuam sendo vendidas e nesta sexta-feira um novo lote estará disponível. Os preços não tiveram alterações e variam de R$ 60 a R$ 890.

Grupos da Copa América 2019

Grupo A: Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru

Grupo B: Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar

Grupo C: Uruguai, Equador, Japão e Chile

Jogos que serão realizados na Fonte Nova

15 de junho, 19h: Argentina x Colômbia

18 de junho, 21h30: Brasil x Venezuela

21 de junho, 20h: Equador x Chile

23 de junho, 16h: Colômbia x Paraguai

29 de junho, 16h: Quartas de final (1º do grupo C x 3º do grupo A ou B)