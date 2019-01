Copa América 2019: saiba quais jogos serão realizados na Arena Grêmio

A Arena Grêmio será palco de cinco partidas da Copa América, sendo três delas na fase de grupos. Os confrontos foram conhecidos durante o sorteio da competição, realizado no Rio de Janeiro, dia 24 de janeiro.

Os ingressos para as partidas da Copa América, inclusive na Arena Grêmio, continuam sendo vendidas e nesta sexta-feira um novo lote estará disponível. Os preços não tiveram alterações e variam de R$ 60 a R$ 890.

Veja os jogos que serão realizados na Arena Grêmio

16 de junho, 16h: Paraguai x Catar

18 de junho, 18h30: Bolívia x Peru

24 de junho, 20h: Chile x Uruguai

27 de junho, 21h30: Quartas de final (1º do grupo A x 3º do grupo B ou C)

3 de julho, 21h30: Semifinal 2

Grupos da Copa América 2019

Grupo A: Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru

Grupo B: Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar

Grupo C: Uruguai, Equador, Japão e Chile