Copa América 2019: veja quais jogos serão realizados na Arena Corinthians

O sorteio dos grupos da Copa América aconteceu nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. O evento, que contou com diversos nomes do futebol, também definiu quais partidas serão realizadas em cada estádio. A Arena Corinthians, inicialmente não iria receber jogos do torneio, mas entrou no lugar do Allianz Parque.

A Copa América terá jogos em seis estádios e a competição acontece entre o dia 14 de junho e 7 de julho. São eles: Arena Corinthians, Morumbi, Maracanã, Mineirão, Arena do Grêmio e Arena Fonte Nova. A casa corintiana receberá a seleção brasileira no dia 22 de junho, quando a equipe vai enfrentar o Peru.

Veja quais jogos vão passar na Arena Corinthians (horários de Brasília)

22 de junho, às 16h : Peru x Brasil (fase de grupos)

28 de junho, às 20h: Argentina x Paraguai (quartas de final)

6 de julho, às 16h: Decisão de 3º lugar (disputa pelo terceiro lugar)

Grupos da Copa América 2019

Grupo A: Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru

Grupo B: Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar

Grupo C: Uruguai, Equador, Japão e Chile