Copa América 2019: saiba quais jogos serão realizados no Maracanã

O Maracanã, um dos estádios mais tradicionais do mundo, irá receber cinco partidas da Copa América 2019, inclusive a principal delas, a decisão do torneio, que acontece no dia 7 de julho. A definição das seleções que vão jogar em solo carioca ocorreu nesta quinta-feira, em sorteio realizado no Rio de Janeiro.

O estádio pode receber a seleção brasileira em dois jogos. Caso o time de Tite avance como segundo do grupo, irá disputar as quartas de final no Rio. Outra opção seria se o time chegar na decisão do torneio. A final acontece no dia 7de julho, às 17h.

Saiba quais jogos vão passar no Maracanã (horários de Brasília)

16 de junho, 19h: Paraguai x Catar (fase de grupos)

18 de junho, 18h30: Bolívia x Peru (fase de grupos)

24 de junho, 20h: Chile x Uruguai (fase de grupos)

28 de junho, 16h: Quartas de final (2º do grupo A x 2º grupo B)

7 de julho, 17h: Final

Grupos da Copa América 2019

Grupo A: Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru

Grupo B: Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar

Grupo C: Uruguai, Equador, Japão e Chile