Copa América 2019: onde assistir, premiação, grupos e quando o Brasil joga

A Copa América 2019 começa nesta sexta-feira com a partida entre Brasil x Bolívia e o torneio é mais uma grande competição esportiva realizada no Brasil nos últimos anos. O torneio será realizado em seis diferentes estádios, em cinco cidades diferentes e a expectativa fica para que a seleção brasileira consiga superar a ausência de Neymar, cortado por lesão.

O Estado destaca as principais informações do torneio para que o torcedor acompanhe o que de melhor vai acontecer no principal torneio continental.

Qual o valor da premiação da Copa América?

Campeão - US$ 7,5 milhões (R$ 28,9 milhões)

Vice - US$ 5 milhões (R$ 19,2 milhões)

3ºlugar - US$ 4 milhões (R$ 15,4 milhões)

4º lugar - US$ 3 milhões (R$ 11,5 milhões)

5º ao 8º - US$ 2 milhões (R$ 7,7 milhões)

Participação (exceto Catar e Japão) - US$ 4 milhões (R$ 15,4 milhões)

Participação (Catar e Japão) - US$ 1,25 milhão (R$ 4,8 milhões)

Onde assistir a Copa América 2019?

A Rede Globo é detentora dos direitos de transmissão do torneio. A TV Globo vai passar todos os jogos do Brasil e mais quatro partidas entre outras seleções. Já a SporTV vai transmitir ao vivo todos os jogos do torneio.

Onde serão os jogos da Copa América 2019?

Os jogos da Copa América serão realizados em seis estádios diferentes: Arena Corinthians e Morumbi, em São Paulo; Maracanã, no Rio; Mineirão, em Belo Horizonte; Arena Grêmio, em Porto Alegre; e Arena Fonte Nova, em Salvador. Clique no nome dos estádios para saber quais jogos serão realizados no local.

Quando o Brasil joga?

A lista completa de jogos do Brasil. Na primeira fase, o time brasileiro fará três jogos:

14/6 (sexta-feira) Brasil x Bolívia, às 21h30 - Estádio do Morumbi (São Paulo)

18/6 (terça-feira) Brasil x Venezuela, às 21h30 - Estádio Fonte Nova (Salvador)

22/6 (sábado) Peru x Brasil, às 16h - Arena Corinthians (São Paulo)

Ingressos para a Copa América

Ainda há entradas para a maioria dos jogos da Copa América. Saiba como comprar ingressos para os jogos.

Tema da Copa América

Quais são os grupos da Copa América?

Grupo A: Brasil, Bolívia, Peru e Venezuela

Grupo B: Argentina, Catar, Colômbia e Paraguai

Grupo C: Chile, Equador, Japão e Uruguai

Regulamento da Copa América

São 12 seleções divididas em três grupos com quatro seleções cada, que se enfrentam em jogos de turno único dentro do próprio grupo. Classificam-se as duas seleções melhores classificadas e dois dos três melhores terceiros colocados também avançam de fase.

Caso tenha igualdade em pontos, os critérios de desempate são: saldo de gols e número de gols marcados. As quartas de final são disputadas em jogo único em que o vencedor avança para a semifinal. Se a partida terminar empatada durante os 90 minutos, a decisão será nos pênaltis. A regra é a mesma para a fase semifinal e a decisão, em que o time vencedor conquistará o título de campeão da Copa América. Veja o regulamento completo.

Copa América terá VAR?

Sim, todos os jogos da competição terão uma equipe de arbitragem de vídeo.

Quantos títulos da Copa América tem a seleção brasileira?

Foram oito conquistas (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 e 2007).

Lista de campeões da Copa América

Uruguai - 15

Argentina - 14

Brasil - 8

Peru, Paraguai e Chile - 2

Bolívia e Colômbia - 1

Quem é o maior artilheiro da Copa América?

Norberto Méndez (ARG) e Zizinho (BRA): 17

Severino Varela (URU): 15

Teodoro Fernández (PER): 15

Gabriel Batistuta (ARG): 13

José M. Moreno (ARG): 13

Héctor Scarone (URU): 13

Ademir de Menezes (BRA): 13

Jair da Rosa Pinto (BRA): 13

Roberto Porta (URU): 12

Ángel Romano (URU): 12