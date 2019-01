Brasil cai em grupo mais fácil da Copa América

A seleção brasileira deu sorte no sorteio da Copa América, realizado na noite desta quinta-feira na Cidade das Artes, na zona oeste do Rio. Sob os olhares atentos do técnico Tite, a cerimônia apontou Bolívia, Venezuela e Peru no grupo do Brasil. A estreia, dia 14 de junho, no Morumbi, será diante dos bolivianos.

Por ser o país-sede, o Brasil foi previamente colocado como cabeça de chave do Grupo A e já sabia o roteiro na competição. Faltava apenas a definição dos adversários. E, durante o sorteio, coube a Francisco Maturana definir quem será o adversário do Brasil na estreia: ele tirou a Bolívia do Pote 4, sendo que faltava apenas definir a posição da estreia.

A Argentina ficou no Grupo B, junto a Colômbia, Paraguai e Catar. Já a seleção uruguaia, outra cabeça de chave, disputará a primeira fase no Grupo C, ao lado de Equador, Japão e Chile.

A competição acontece entre 14 de junho e 7 de julho em cinco cidades-sede do País. Caso se classifique em primeiro lugar no seu grupo e chegue à final, a seleção brasileira jogará em todas elas. Na primeira fase, faz duas partidas em São Paulo – Morumbi e Arena Corinthians – e uma em Salvador, na Fonte Nova. Depois, jogaria na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Mineirão, em Belo Horizonte, e a grande final no Maracanã, no Rio.

PLATEIA

O sorteio da Copa América levou à Cidade das Artes cartolas de todos os 12 países que participarão da competição, mas chamou a atenção também de um público sem ligação direta com o futebol. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), militares e até um assessor pessoal do presidente Jair Bolsonaro estavam na plateia. O presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley Teixeira, também ocupou um dos assentos do auditório.

A cerimônia durou uma hora e procurou ser descontraída, mas não faltaram clichês. O presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Dominguez, discursou para dizer que a Copa América voltava para “a terra de Pelé”. E integrantes do Monobloco desceram as escadas em meio ao público tocando samba.

A anunciada “participação especial” de Ronaldinho aconteceu aos 15 minutos da cerimônia. Ele foi ao palco para apresentar a bola da Copa América, a Rabisco, produzida pela Nike. Segundo a empresa, a bola é inspirada “no estilo de jogo rabisqueiro e criativo dos brasileiros”. Ela tem cores fortes, que lembram a tinta spray usada por grafiteiros.

Veja os grupos da Copa América 2019:

GRUPO A

Brasil

Bolívia

Venezuela

Peru

GRUPO B

Argentina

Colômbia

Paraguai

Catar

GRUPO C

Uruguai

Equador

Japão

Chile