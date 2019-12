Copa América 2020: grupos, jogos, local e mais informações

O sorteio da Copa América 2020 será realizado nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), dia 3, na cidade de Cartagena, na Colômbia. A competição será realizada entre os dias 12 de junho e 11 de julho na Argentina e na Colômbia e esta edição irá estrear um novo formato do torneio. Vale lembrar que a seleção brasileira é a atual campeã da competição.

LEIA TAMBÉM > Entenda por que a Copa América será disputada em 2020

A partir de 2020 serão 12 seleções (sendo dez da Conmebol e mais duas convidadas - Catar e Austrália em 2020) divididas em dois grupos com seis equipes cada. Os quatro primeiros avançam para a fase de mata-mata. O Estado responde as principais dúvidas dos torcedores.

Potes da Copa América 2020

Nesta edição, não haverá potes, já que os grupos estão pré-definidos. No sorteio desta terça-feira serão definidos a ordem dos confrontos e em qual grupo Catar e Austrália vão ficar.

Grupos da Copa América 2020

Grupo Norte: Colômbia, Brasil, Venezuela, Equador, Peru e Catar ou Austrália

Grupo Sul: Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Uruguai e Catar ou Austrália

Quando será a Copa América 2020?

O torneio acontece entre os dias 12 de junho e 11 de julho.

Onde será a Copa América 2020?

A competição continental será realizada pela primeira vez em dois países, na Colômbia e na Argentina, simultaneamente.

Tabela da Copa América

Nas edições anteriores as seleções eram divididas em três grupos de quatro times. Desta vez a primeira fase terá dois hexagonais. Haverá confrontos de todos contra todos dentro de suas chaves. A ordem dos confrontos sairá nesta terça-feira. A Argentina vai abrir o torneio no dia 12 de junho e a final será disputada em 12 de julho, na Colômbia. As partidas das quartas de final em diante já estão definidas:

Quartas de final

Jogo 1: 1º Norte x 4º Sul

Jogo 2: 2º Norte x 3 Sul

Jogo 3: 1º Sul x 4º Norte

Jogo 4: 2º Sul x 3º Norte

Semifinais

Jogos 5: Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2

Jogos 6: Vencedor do Jogo 3 x Vencedor do Jogo 4

Decisão de 3º lugar

Perdedor do Jogo 5 x Perdedor do Jogo 6

Final

Vencedor Jogo 5 x Vencedor do Jogo 6

Regulamento da competição

Vão se classificar os quatro primeiros colocados de cada grupo, que jogarão no sistema mata-mata. Os dois primeiros colocados de cada chave ficarão nos países em que jogaram na primeira fase, enquanto os terceiros e quartos jogarão em outro país.

Por que vai ter Copa América em 2020?

A Conmebol decidiu fazer mais uma edição do torneio para igualar ao calendário europeu. A partir de 2020, a competição será a cada quatro anos, como é na Eurocopa. Logo, a próxima edição acontecerá em 2024.