Copa América 2020 terá duas sedes e novo formato: veja as mudanças

A Copa América de 2020 terá uma importante mudança no regulamento, que se mantém intacto nas últimas dez edições. A competição, que será disputada na Argentina e na Colômbia e terá um formato diferente do modelo atual, continuará tendo 12 seleções, mas a alteração será na forma de disputa do torneio.

As seleções serão divididas em dois grupos que serão jogados em sedes diferentes. O Grupo Sul será disputado na Argentina e o Grupo Norte acontecerá na Colômbia. O Estado explica as principais novidades da próxima edição da Copa América.

QUANDO SERÁ A COPA AMÉRICA DE 2020?

A abertura será no dia 12 de junho de 2020, na Argentina. E o encerramento ainda não tem uma data oficial, mas deve ocorrer no dia 12 de julho de 2020.

POR QUE VAI TER COPA AMÉRICA EM 2020?

A Conmebol decidiu fazer mais uma edição do torneio para igualar ao calendário europeu. A partir de 2020, a competição será a cada quatro anos, como é na Eurocopa. Logo, a próxima edição acontecerá em 2024.

QUAIS SELEÇÕES CONVIDADAS VÃO ESTAR PRESENTES?

Na edição de 2019, o Catar e o Japão foram os convidados. Na edição 2020, o torneio contará com a participação da Austrália e do Catar como convidados. A definição de qual grupo estará cada seleção acontecerá no ano que vem.

QUAIS SÃO OS GRUPOS DA COPA AMÉRICA 2020?

Grupo Sul, que terá sede na Argentina, é composto por: Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e um convidado

Grupo Norte, com sede na Colômbia, conta com: Colômbia, Brasil, Equador, Peru e Venezuela e outro convidado

REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO

Vão se classificar os quatro primeiros colocados de cada grupo, que jogarão no sistema mata-mata. Os dois primeiros colocados de cada chave vão ficar nos países em que jogaram na primeira fase, enquanto os terceiros e quartos vão jogar em outro país.

QUAIS JOGOS SERÃO NA ARGENTINA?

Além de receber as partidas do Grupo Sul, os estádios argentinos também receberão os seguintes jogos:

1º Grupo Sul x 4º Grupo Norte

2º Grupo Sul x 3º Grupo Norte

Uma semifinal

A AFA (Associação Argentina de Futebol divulgou, através de um vídeo, quais estádios serão utilizados na competição.

QUAIS JOGOS SERÃO NA COLÔMBIA?

Além das partidas do Grupo Norte, os colombianos também receberão os seguintes jogos:

1º Grupo Norte x 4º Grupo Sul

2º Grupo Norte x 3º Grupo Sul

Uma semifinal

Decisão de 3º Lugar

Final

PAÍS-SEDE FORA DE CASA

O regulamento pode propiciar uma situação curiosa. Caso Colômbia ou Argentina terminem em terceiro na fase de grupos, eles decidirão uma vaga para a semifinal fora de casa, embora sejam países-sede. No caso dos argentinos, se eles chegarem na semifinal, já é certo que decidirão o 3º lugar ou o título longe de seus domínios.