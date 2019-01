Copa América 2019: Baixe a tabela da competição

A Copa América 2019 acontece no Brasil, entre os dias 14 de junho e 7 de julho. Nesta quinta-feira, dia 24, foram conhecidos os grupos que formarão a competição, que contará com 12 seleções, sendo 10 da América do Sul e 2 convidados – Japão e Catar. Para o torcedor já se programar, baixe gratuitamente a tabela com todos os jogos, grupos e horários da principal competição continental. Clique aqui para baixar

Grupos da Copa América 2019

Grupo A: Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru

Grupo B: Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar

Grupo C: Uruguai, Equador, Japão e Chile