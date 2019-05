Copa América abre nesta sexta-feira venda do último lote de ingressos

O Comitê Organizador Local (COL) da Copa América vai abrir ao meio-dia desta sexta-feira (horário de Brasília) a venda do quarto e último lote de ingressos para os 26 jogos do torneio. Os torcedores poderão comprar as entradas tanto pelo site oficial (www.copaamerica.com), como também nos cinco pontos físicos em cada uma das cidades sedes. A carga total de bilhetes para esta etapa é 260 mil.

A nova cota de ingressos contempla entradas para as 26 partidas da Copa América, inclusive a final no Maracanã e os demais jogos que constavam como carga esgotada na etapa anterior de vendas. A organização alertou que para atualizar o sistema de vendas para o quarto lote, as comercialização estará suspensa temporariamente das 8h da manhã até o meio-dia.

Segundo números do COL, já foram vendidos mais de 500 mil ingressos para a competição. A carga total é de um pouco mais de 1 milhão de entradas. Antes da oferta de 260 mil bilhetes para este quarto lotes, a organização colocou à venda nas três etapas anteriores um total de 778 mil entradas. Torcedores de 110 países garantiram presença nos torneios, dos quais Chile, Colômbia e Argentina foram os principais compradores.

O preço dos ingresso varia de acordo com a visão do campo de jogo e a fase da competição. Para os estádios Arena Corinthians e Arena Grêmio há vagas ainda para um setor extra, onde os torcedores ficam atrás do gol e de pé. O ingresso mais caro para a final, dia 7 de julho, custa R$ 890, enquanto para jogos da primeira fase, com meia-entrada, é possível adquirir os bilhetes por R$ 30.

A competição tem início no dia 14, com a partida entre Brasil e Bolívia, no Morumbi. Além dos dez países da América do Sul, vão participar do torneio como convidados o Japão e o Catar.

PREÇOS DOS INGRESSOS DA COPA AMÉRICA

Jogo de abertura

Categoria 1: R$ 590

Categoria 2: R$ 390

Categoria 3: R$ 290

Categoria 4: R$ 190

Jogos da primeira fase

Categoria 1: R$ 350

Categoria 2: R$ 250

Categoria 3: R$ 180

Categoria 4: R$ 120

Categoria 5: R$ 60 (apenas Arena Corinthians e Arena Grêmio)

Quartas de final

Categoria 1: R$ 400

Categoria 2: R$ 280

Categoria 3: R$ 220

Categoria 4: R$ 140

Categoria 5: R$ 80 (apenas Arena Corinthians e Arena Grêmio)

Semifinais

Categoria 1: R$ 590

Categoria 2: R$ 390

Categoria 3: R$ 290

Categoria 4: R$ 190

Categoria 5: R$ 100 (apenas Arena Grêmio)

Disputa de terceiro lugar

Categoria 1: R$ 350

Categoria 2: R$ 250

Categoria 3: R$ 180

Categoria 4: R$ 120

Categoria 5: R$ 60 (apenas Arena Corinthians)

Final

Categoria 1: R$ 890

Categoria 2: R$ 590

Categoria 3: R$ 400

Categoria 4: R$ 260

PONTOS DE VENDA FÍSICA

Belo Horizonte - Boulevard Shopping - Av dos Andradas, 3000, loja 2034

Porto Alegre - Shopping dos Navegantes - Rua Frederico Mentz, 1561, lojas 103, 104 e 105 C

Rio de Janeiro - Bondinho do Pão de Açúcar - Avenida Pasteur, 520, Urca

Salvador - Shopping Bela Vista - Alameda Euvaldo Luz, 92, lojas 102 e 103

São Paulo - Memorial da América Latina - Avenida Auro Soares de Moura Andrada, 664

Venda de ingressos pela internet: www.copaamerica.com