Copa América de 2011 terá final no Monumental de Nuñez, segundo Conmebol

A competição terá início em 3 de julho e seu encerramento está marcado para o dia 24 do mesmo mês. Segundo a entidade, o calendário completo do torneio será definido em novembro deste ano, e as obras de nos estádios que receberão as partidas estão dentro do prazo.

As outras cidades-sedes da próxima edição da Copa América, que além das dez seleções sul-americanas terá como convidados México e Japão, são Santa Fé, Córdoba, Jujuy, Salta, San Juan e Mendoza.