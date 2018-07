Copa América em 2016 ainda está sendo negociada, diz Concacaf

A Conmebol anunciou na quarta-feira a realização de um campeonato com 16 seleções em 2016, nos Estados Unidos, que se chamaria 'Centenário Copa América'.

A entidade disse que participarão do torneio as 10 seleções de sua organização, mais Estados Unidos, México e outras quatro equipes da Concacaf, que engloba América do Norte e Central e Caribe.

Mas nesta quinta-feira, a Concacaf informou em nota que "são necessárias mais negociações antes que um acordo final seja alcançado".

(Reportagem de Simon Evans, em Miami)