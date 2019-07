Semifinais da Copa América terão prorrogação antes de pênaltis

Uma importante mudança no regulamento da Conmebol pode interferir diretamente no classificado para a decisão da Copa América. Se as partidas entre Brasil x Argentina e Chile x Peru, semifinais da competição, terminarem empatadas no tempo normal, o jogo irá para a prorrogação e não pênaltis direto.

Assim como aconteceu nas últimas duas edições, o regulamento da Copa América prevê que as partidas pelas quartas de final vão para os pênaltis se terminar empatado durante os 90 minutos. Isso aconteceu na vitória de Brasil, Chile e Peru contra Paraguai, Colômbia e Uruguai, respectivamente. Mas na semifinal, isso muda.

Caso os 90 minutos iniciais terminem empatados, Brasil x Argentina e Chile x Peru terá mais 30 minutos de jogo. Se persistir o empate, aí sim a decisão irá para os pênaltis. O mesmo vale para a decisão e disputa de terceiro lugar, que serão disputados no domingo e sábado, respectivamente.

A edição de 2011 foi a última em que a prorrogação foi disputada também nas quartas de final. Nesta edição, o Brasil acabou sendo eliminado pelo Paraguai e a Argentina pelo Uruguai, ambos nos pênaltis.