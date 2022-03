Copa do Brasil: Palmeiras e Corinthians pegam rivais fáceis; São Paulo e Santos têm jogos de Série A

A CBF realizou o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil nesta segunda-feira, definindo todos os 16 jogos da competição. Quem avançar para as oitavas de final receberá um prêmio de R$3 milhões, além do R$1 milhão e 900 mil recebido já nesta fase. Dos times de São Paulo, apenas Santos, São Paulo e Red Bul Bragantino enfrentam adversários da Série A do Brasileirão.

O São Paulo jogará contra o Juventude, que foi campeão da Copa do Brasil no ano de 1999, já o Santos encara o recém-promovido Coritiba. Além deles, o Red Bull Bragantino fará duelo de Série A com o recém-promovido Goiás. O Corinthians pegará a Portuguesa do Rio de Janeiro, que eliminou o Sampaio Corrêa na segunda fase. Já o Palmeiras joga contra o Juazeirense, que eliminou o Vasco da Gama na fase anterior.

Atual campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro fará confronto contra o Brasiliense. Campeão em 2019 e finalista da última edição, o Athletico Paranaense jogará contra o Tocantinópolis.

O Fluminense terá um time goiano pela frente na terceira fase, o Vila Nova. Classificado direto para a terceira fase por ter sido campeão da Copa do Nordeste, o Bahia pega o Azuriz-PR.

Na Libertadores pela primeira vez na sua história e finalista da atual Copa do Nordeste, o Fortaleza fará confronto nordestino contra o Vitória. O Cruzeiro pegará o Remo, atual campeão da Copa Verde, que estreia direto nesta terceira fase. O Flamengo, tricampeão do torneio, jogará contra o Altos do Piauí.

A terceira fase da Copa do Brasil contou com 32 equipes. Além das 20 que já atuaram nas duas fases anteriores do torneio, 12 clubes iniciam a disputa apenas nesta fase, os nove classificados para a Libertadores, além do campeão da Copa do Norte, Copa do Nordeste e Série B do último Campeonato Brasileiro.

Confira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil