Copa do Catar: Fifa encerra 2ª fase da venda de ingressos na quinta; veja preços e como comprar

Quem deseja comprar ingressos para a Copa do Catar precisa se apressar. A Fifa anunciou nesta segunda-feira, 25, que a segunda fase da venda de entradas para o Mundial termina na próxima quinta-feira, 28, às 6h (horário de Brasília). Quem deseja comprar os bilhetes pode reservá-los no site FIFA.com/tickets. O torneio acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano.

Segundo a Fifa, nesta fase os ingressos ainda são sorteados conforme a demanda. Não há diferença para quem solicitou as entradas no primeiro ou último dia do período de vendas. As entradas serão alocadas somente após o encerramento oficial. Caso o número de bilhetes solicitados exceda o estoque disponível, as entradas serão disponibilizadas através de um sorteio com seleção aleatória.

Quem solicitou os ingressos receberá uma notificação da Fifa sobre a aprovação até o dia 31 de maio, juntamente com as etapas a seguir e o prazo para pagar os ingressos atribuídos. Aqueles que não tiverem os pedidos aprovados também serão notificados. Ao todo, são 3 milhões de ingressos disponíveis (2 milhões à venda e 1 milhão reservados à Fifa e seus patrocinadores).

Para os torcedores de fora da Catar, os preços dos ingressos individuais para a primeira fase variam entre 62 euros e 200 euros (R$ 316 a R$ 1.020). Para a final, os valores vão de 550 euros a 1.460 euros (R$ 2.800 a R$ 7.440). A faixa de preço dos ingressos reservados para os residentes do país árabe vai de 10 euros a 190 euros (R$ 50 a R$ 970). Em média, os valores estão 30% mais caros em relação aos da Copa do Mundo de 2018.

Quais são os tipos de ingressos vendidos?

Quem deseja comparecer ao Catar para acompanhar a Copa, em novembro e dezembro, terá quatro tipos de ingressos a disposição nesta primeira fase. São 32 seleções credenciadas.

Bilhetes individuais: assentos específicos para determinada partida, disponíveis para todos os jogos, exceto a partida de abertura e a final.

Equipe: para quem deseja acompanhar um time específico ao longo de sua trajetória no Catar, começando pela primeira partida da fase de grupos.

Quatro estádios: novo tipo de ingresso que oferece aos torcedores a oportunidade de ir a quatro estádios diferentes em dias consecutivos.

Acessibilidade: destinado às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida o acesso a instalações e espaços adaptados que cobrem uma variedade de necessidades.

Depois de pagar os ingressos, os torcedores poderão reservar hospedagem e solicitar o cartão Hayya, que também servirá como uma permissão de entrada no Catar para torcedores internacionais que viajam para o torneio. Todos os espectadores, independentemente de serem residentes do Catar ou estrangeiros, precisarão do cartão Hayya junto com o ingresso da partida para entrar no estádio. Mais informações no site qatar2022.qa.

Covid-19

As autoridades do Catar afirmam que vão fornecer as diretrizes de saúde e segurança necessárias para a proteção dos torcedores. Todos devem seguir as instruções de viagem das autoridades do Catar, incluindo as regras e recomendações do Ministério da Saúde do país. Informações completas sobre as medidas de segurança relacionadas ao covid-19 serão comunicadas antes do início da competição.

O Brasil é o cabeça de chave no Grupo G, que também tem Sérvia, Suíça e Camarões. Das 32 seleções participantes, 29 já são conhecidas, enquanto três serão definidas em jogos de repescagem em junho.