Copa da Grécia é cancelada por causa de violência de torcida

O governo grego anunciou nesta quinta-feira que decidiu cancelar a reta final da Copa da Grécia por causa de mais um episódio de violência de torcidas no país. A decisão foi tomada um dia depois das cenas lamentáveis ocorridas no Estádio Toumba, em Tessalonica, no confronto entre PAOK e Olympiacos.

O Ministério do Esporte local admitiu que tomou a decisão depois que os torcedores locais do PAOK interromperam o confronto de quarta-feira. Já na reta final da partida, que o time da casa perdia por 2 a 1, diversos fogos e sinalizadores foram lançados das arquibancadas na direção do campo.

A polícia tentou impedir, mas dezenas de torcedores, então, decidiram invadir o campo para entrar em combate com estes policiais. Tudo por conta de um pênalti que não teria sido marcado a favor do time da casa. A confusão fez com que o árbitro desse o confronto por encerrado.

Prontamente, a Federação Helênica de Futebol divulgou nota de repúdio à violência. Mas o governo local foi além e cancelou o restante da competição. Com isso, a outra semifinal da Copa da Grécia, marcada para esta quinta-feira, entre AEK e Atromitos, foi suspensa. A final aconteceria no dia 23 de abril.