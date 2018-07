Copa da Inglaterra pode ter Chelsea x United nas quartas de final

LONDRES - A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) realizou neste domingo o sorteio da Copa da Inglaterra, e nele ficou definido que Manchester United e Chelsea podem se enfrentar já nas quartas de final do torneio. Para isso, os comandados de Alex Ferguson precisam vencer o Reading, enquanto a equipe londrina precisa passar pelo Middlesbrough.

Atual campeão do torneio, o Chelsea garantiu fase nas oitavas de final do torneio ao fazer 4 a 0 no Brentford, neste domingo, e pega o Middlesbrough no próximo dia 27. Já o Manchester United joga já nesta segunda-feira pelas oitavas, diante do Reading.

Dois confrontos das quartas de final já estão definidos. O Manchester City, que passou pelo Leeds neste domingo também por 4 a 0, enfrentará o Barnsley no dia 9 ou 10 de março. Já o outro jogo definido envolve duas equipes da segunda divisão inglesa: Millwall e Blackburn, que eliminou o Arsenal no sábado.

O Everton, da primeira divisão, precisará vencer o jogo de desempate diante do Oldham se quiser seguir para as quartas de final. Caso isso aconteça, terá pela frente o Wigan, também da elite inglesa.

Confira os confrontos de quartas de final da Copa da Inglaterra:

Oldham ou Everton x Wigan

Manchester City x Barnsley

Manchester United ou Reading x Middlesbrough ou Chelsea

Millwall x Blackburn