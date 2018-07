Copa da Inglaterra tem Chelsea x United e caminho fácil para Arsenal nas quartas

A FA (Football Association, a confederação inglesa de futebol) realizou neste domingo o sorteio das partidas das quartas de final da Copa da Inglaterra, antes mesmo do término dos confrontos pelas oitavas. A principal partida pela próxima fase da competição será o clássico entre Chelsea e Manchester United, em Londres. Já o Arsenal tem um caminho mais tranquilo para avançar.

O clube comandado pelo técnico francês Arsène Wenger, no entanto, ainda precisa definir a sua vaga nas quartas, pois não jogou pelas oitavas de final. O time londrino encara fora de casa o Sutton United, da quinta divisão inglesa, nesta segunda-feira. Caso avance, terá pela frente o Lincoln City, também um time "non-league" da quinta divisão (como os ingleses chamam quem não está nas quatro principais divisões do país).

Outra vaga que ainda não está definida é a do adversário do Middlesbrough, que espera pelo vencedor do duelo de desempate entre Huddersfield, da segunda divisão, e Manchester City. A partida de ida acabou empatada por 0 a 0 e a volta, no próximo dia 28, será jogada em Manchester.

Já o Tottenham terá pela frente o Milwall, equipe da terceira divisão que surpreendeu ao eliminar o atual campeão inglês Leicester City nas oitavas de final com uma vitória por 1 a 0.

Todas as partidas das quartas de final da Copa da Inglaterra acontecem no dia 11 de março, um sábado. Chelsea, Middlesbrough e Tottenham atuam dentro de seus domínios, assim como quem sair da partida entre Arsenal e Sutton United.