Copa da Inglaterra terá Arsenal x Tottenham na 3.ª fase

LONDRES - A Copa da Inglaterra contará com ao menos um grande duelo na terceira fase, a ser disputada entre os dias 4 e 5 de janeiro do próximo ano. Arsenal e Tottenham vão reeditar mais um clássico londrino, considerado um dos maiores da Inglaterra.

O confronto será disputado no Emirates Stadium, do Arsenal, em apenas uma partida. Em caso de empate, os dois times voltarão a campo, aí na casa do Tottenham. A rivalidade, centenária, já conta com 173 partidas, com 74 vitórias do Arsenal, 54 do Tottenham e 47 empates.

Nesta temporada, o time do técnico Arsène Wenger vive grande fase, na liderança isolada do Campeonato Inglês. O Tottenham figura apenas em sexto lugar, sem dar sinais de que vai brigar pelo título.

Entre os outros duelas da Copa da Inglaterra, o Manchester United vai enfrentar o Swansea, o Chelsea vai encarar o Derby e o Liverpool aguarda o confronto entre Oldham e Mansfield. Atual campeão, o Wigan enfrentará o MK Dons, enquanto o Manchester City, atual vice, terá pela frente o Blackburn.