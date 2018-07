Copa da Inglaterra terá Manchester United x Liverpool

Atual líder do Campeonato Inglês, o time do técnico Alex Ferguson venceu as últimas duas partidas contra o rival, mas perdeu o último duelo pela Copa da Inglaterra, na temporada 2005/06, nas quartas de final. A terceira rodada será disputada nos dias 8 e 9 de janeiro.

Arsenal e Chelsea terão adversários mais modestos, da Segunda Divisão. O Arsenal vai duelar com o Leeds, enquanto o vice-líder do Inglês terá pela frente o Ipswich Town. O Manchester City, um dos clubes que mais investiu para a temporada, enfrentará o Leicester City e o Aston Villa vai encarar o Sheffield United.