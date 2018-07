Copa da Liga Inglesa terá clássico entre times de Manchester nas oitavas

O sorteio dos confrontos da Copa da Liga Inglesa reservou um grande clássico já para a fase de oitavas de final. José Mourinho e Josep Guardiola estarão novamente frente a frente no duelo entre Manchester United e Manchester City, no fim de outubro. Em outro bom duelo da competição, o Liverpool vai enfrentar o Tottenham.

Será o segundo duelo entre Mourinho e Guardiola no futebol inglês. O primeiro aconteceu neste início do Campeonato Inglês, com vitória do City do técnico espanhol por 2 a 1 no estádio Old Trafford. O triunfo ajudou a manter o City na ponta da tabela e sustentou a invencibilidade de Guardiola à frente da equipe.

Nesta quarta, ao derrotar o Swansea por 2 a 1, fora de casa, City e Guardiola chegaram à nove vitórias em nove jogos, com aproveitamento de 100% neste início de temporada europeia. O United avançou na Copa da Liga ao derrotar o Northampton Town, da terceira divisão, por 3 a 1, também longe de casa.

Liverpool e Tottenham também se enfrentarão pela segunda vez neste começo de temporada. O primeiro duelo terminou empatado por 1 a 1 no estádio White Hart Lane. Em duelo londrino, o Chelsea vai encarar o West Ham nas oitavas. E o Arsenal terá pela frente o Reading, da segunda divisão.

Os demais confrontos das oitavas de final terão: Bristol City x Hull City, Leeds x Norwich City, Newcastle x Preston North End e Southampton x Sunderland. Os confrontos, definidos em jogo único, ainda não têm data definida. Pelo calendário do futebol inglês, os duelos deverão começar a partir do dia 24 de outubro.