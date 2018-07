Copa da Liga Inglesa terá Manchester x Liverpool

LONDRES - A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) definiu nesta quarta-feira os confrontos da terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Logo após as partidas que confirmaram os últimos sete classificados para este estágio da competição, a entidade sorteou os duelos, que reservaram um grande clássico: Manchester United e Liverpool jogarão em Old Trafford, sem data definida, e apenas um deles seguirá vivo.

O confronto colocará frente a frente os dois times com mais títulos do Campeonato Inglês - o Manchester tem 21 e o Liverpool, 18. Mas este não é o único jogo que chama atenção na terceira fase, que também terá a repetição da Copa da Inglaterra da última temporada, entre Wigan e Manchester City. Na ocasião, o Wigan surpreendeu e derrotou o favorito City por 1 a 0.

Outros dos favoritos ao título, Arsenal e Tottenham também não devem ter vida fácil, já que duelam com clubes da primeira divisão. O Arsenal viaja para pegar o West Bromwich, enquanto o Tottenham pega o Aston Villa, também fora de casa. O Chelsea tem tarefa teoricamente mais fácil e enfrenta o Swindon Town, enquanto o atual campeão Swansea pega o Birmingham.

JOGOS DESTA QUARTA

Cinco clubes da primeira divisão estrearam nesta quarta-feira na Copa da Liga Inglesa e todos eles conseguiram a classificação. Aston Villa, Everton e Stoke City contaram com o fator casa para garantirem a vaga, enquanto Newcastle e Cardiff City viajaram para conseguirem avançar à terceira fase da competição.

Sem viver grande momento no Campeonato Inglês, no qual faturou dois pontos em dois jogos, o Everton também suou muito nesta quarta, mas garantiu vaga ao bater o Stevenage de virada, por 2 a 1, na prorrogação. Já o Aston Villa passou sem maiores problemas pelo Rotherham United, por 3 a 0.

Fora de casa, o Newcastle fez 2 a 0 sobre o Morecambe, mesmo placar do Cardiff diante do Accrington Stanley. Já o Stoke aplicou 3 a 1 no Walsall. Nos outros resultados do dia, o Watford bateu o Bournemouth por 2 a 0 e o Nottingham Forrest derrotou o Millwall por 2 a 1, na prorrogação.

Confira os confrontos da terceira fase da Copa da Liga Inglesa:

Manchester United x Liverpool

Sunderland x Peterborough

West Ham x Cardiff City

Manchester City x Wigan Athletic

Burnley x Nottingham Forest

Newcastle x Leeds United

Southampton x Bristol City

West Bromwich x Arsenal

Swindon Town x Chelsea

Tranmere Rovers x Stoke City

Watford x Norwich City

Aston Villa x Tottenham

Hull City x Huddersfield Town

Leicester City x Derby County

Birmingham x Swansea City

Fulham x Everton