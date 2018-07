Copa das Confederações da Rússia supera a marca de 210 mil ingressos vendidos

A Fifa anunciou ter atingido a marca de 211.745 ingressos vendidos para a Copa das Confederações da Rússia - a ser disputada a partir de junho deste ano -, no primeiro lote disponibilizado ao público via internet (www.fifa.com/tickets). A comercialização desse pacote inicial foi encerrada às 7 horas (de Brasília) desta quarta-feira.

Como nas edições anteriores da competição, a maioria dos pedidos de ingressos veio da nação anfitriã. Mas os fãs estrangeiros também mostraram muito interesse, especialmente os chilenos. Os torcedores do país sul-americano já reservaram mais de sete mil bilhetes até agora.

A próxima etapa de vendas será aberta em 19 de abril. Além da comercialização online, os torcedores poderão optar por comprar suas entradas nos Centros de Bilhetes da Fifa, abertos no mesmo dia nas quatro cidades-sede da Copa das Confederações - São Petersburgo, Sochi, Kazan e Moscou. Informações sobre horário do início das vendas e localização dos postos de venda serão publicadas no site da Fifa.

Todas as entradas adquiridas até 5 de abril serão entregues através do serviço de correio, a partir de maio. Os bilhetes comprados online a partir de 19 de abril deverão ser recolhidos dos Centros de Bilhetes da Fifa.

Dessa vez sem a presença do Brasil, a Copa das Confederações, evento-teste de preparação para a Copa do Mundo de 2018, será disputada por oito seleções. O Grupo A contará com Rússia, Nova Zelândia, Portugal e México, enquanto o B será composto por Camarões, Chile, Austrália e Alemanha.