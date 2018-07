Copa das Confederações de 2017 tem logomarca revelada

O marco de 500 dias para o início da Copa das Confederações de 2017, na Rússia, foi comemorado nesta quarta-feira com o lançamento da logomarca da competição, que será o último grande evento da Fifa antes da disputa da Copa do Mundo de 2018. O emblema oficial foi revelado em uma cerimônia realizada em Moscou e é inspirado no troféu do torneio, que conta com a participação de oito seleções entre os dias 17 de junho e 2 de julho do próximo ano, quando o evento contará com a participação de seis campeões continentais, dos anfitriões russos e da Alemanha, atual campeã mundial.

"O emblema oficial e a aparência do torneio foram inspirados na rica cultura russa e na tradição histórica do país. A forma do troféu inspirou o design do emblema, que ganhou vida em uma mitológica ave de fogo", explicou Thierry Weil, diretor de marketing da Fifa, ao comentar a escolha da logomarca, que é predominantemente vermelha e traz detalhes discretos em azul.

Essa será a primeira vez que a Copa das Confederações será realizada na Rússia, sendo que o Chile, campeão da Copa América de 2014, irá debutar no torneio. Austrália e México, este último campeão do torneio em 1999, também já asseguraram classificação à competição.

O sorteio oficial dos grupos da Copa das Confederações ocorrerá no próximo dia 26 de novembro, em Kazan, que será uma das quatro sedes da competição ao lado de Moscou, Sochi e São Petersburgo. No sorteio será conhecido o caminho de sete das oito seleções que jogarão a próxima edição do torneio, que pela primeira vez não contará com a presença do Brasil desde quando o evento passou a ser organizado pela Fifa. O último país classificado para a Copa das Confederações será conhecido apenas em fevereiro de 2017, após a definição do campeão africano.

A venda de ingressos para o torneio começará antes do final de 2016, sendo que cerca de 680 mil bilhetes serão comercializados. Já para quem desejar se candidatar a trabalhar como voluntário na Copa das Confederações, a Fifa irá abrir o programa para recrutar aproximadamente 5.500 pessoas a partir da segunda metade deste ano.