Copa das Confederações retoma venda de ingressos SÃO PAULO - Poucas horas depois de interromper a venda de ingressos para a Copa das Confederações deste ano, que será realizada no Brasil, por falhas técnicas, a Fifa anunciou na tarde desta sexta-feira que o problema foi solucionado e a venda restabelecida. A página de solicitação de entradas no site da entidade foi novamente colocada no ar e, de acordo com comunicado oficial, os torcedores voltaram a pedir seus bilhetes normalmente.