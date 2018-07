Copa das Confederações tem crescimento de popularidade em 2013

SÃO PAULO - Desde que passou a ser disputada no país-sede da Copa do Mundo um ano antes da realização do Mundial, a Copa das Confederações vem crescendo em popularidade. Segundo dados da Fifa, na edição de 2013, a semifinal entre a seleção brasileira e o Uruguai foi vista por 53,5 milhões de pessoas em nove importantes mercados de televisão, sendo 31,2 milhões (cerca de 58,5%) apenas no Brasil. Deste montante, 29,7 milhões acompanharam o jogo pela TV Globo, enquanto 1,5 milhões assistiram pela TV Bandeirantes.

Na Europa, os índices também são positivos. Na Itália, a semifinal da seleção local contra a Espanha foi vista por uma média de 12,5 milhões de pessoas, mais do que nas semifinais da Copa do Mundo de 2010, quando a seleção italiana parou na primeira fase, sendo a terceira maior audiência do país em 2013.

Na Espanha, 10,4 milhões de telespectadores sintonizaram no jogo, também se consolidando como o terceiro evento esportivo mais visto no país ibérico neste ano. Na Alemanha e Reino Unido, a audiência foi de 4,7 e 4,2 milhões de pessoas respectivamente.