Copa das Confederações terá sedes confirmadas dia 8 de novembro

SÃO PAULO - As cidades-sede da Copa das Confederações serão conhecidas em 8 de novembro, anunciou a Fifa nesta quinta-feira. A grande dúvida é sobre a presença da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, na competição. Isso porque as obras estão atrasadas - 64% de conclusão, de acordo com o governo estadual - e teme-se que o estádio não fique pronto a tempo de a entidade fazer testes antes do torneio, que será realizado entre 15 e 30 de junho de 2013.

A Fonte Nova, em Salvador, também depende de confirmação da Fifa, mas a tendência é que seja incluída. As outras quatro sedes serão Rio (Maracanã), Fortaleza (Castelão), Brasília (Nacional Mané Garrinha) e Belo Horizonte (Mineirão).

No dia 8, a Fifa também irá divulgar os preços dos ingressos para os jogos da Copa das Confederações. A venda dos bilhetes terá início em 3 de dezembro. O sorteio dos grupos e a ordem das partidas ocorrerá dia 1.º de dezembro, em São Paulo.

Na terça-feira, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, durante visita ao Mineirão, deu declaração colocando em risco a inclusão da Arena Pernambuco. Embora não citasse nominalmente nenhuma cidade, disse que "no momento, ainda não temos seis sedes para a Copa das Confederações". A Fifa já tem simulações de tabelas para jogos em cinco ou quatro cidades.

O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, os dirigentes da Secopa do Estado, e o presidente da CBF, José Maria Marin, têm dito que a Arena estará na Copa das Confederações, pois será entregue em fevereiro do próximo ano, mesmo mês previsto para a conclusão do Maracanã.