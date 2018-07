Copa das Confederações vende 74 mil ingressos em 24h

SÃO PAULO - No primeiro dia de comercialização dos ingressos para a Copa das Confederações de 2013, 74 mil bilhetes já foram vendidos. Pelo balanço divulgado nesta quinta-feira pela Fifa, a procura foi recorde na história da competição criada em 1992, sendo que as entradas mais solicitadas foram para o jogo de abertura em Brasília e a final no Rio.

A venda de ingressos para a Copa das Confederações, torneio que também acontecerá no Brasil como preparação para o Mundial de 2014, começou na manhã de quarta-feira. Nessa primeira fase, a comercialização é exclusiva para donos do cartão de crédito Visa, um dos patrocinadores da Fifa, e acontece apenas através do site da entidade.

A enorme procura por ingressos no primeiro dia provocou lentidão no processo online de compra. Além disso, um problema técnico atrapalhou alguns clientes - segundo a Fifa, 165 pessoas foram afetadas -, mas a falha foi rapidamente resolvida pela prestadora de serviço responsável, a empresa MATCH Service AG, normalizando a comercialização.

Essa primeira fase de venda exclusiva aos clientes da Visa acaba somente no dia 30 de novembro, período em que foi reservada uma quantidade limitada de ingressos para os 16 jogos do torneio. Depois, a comercialização será aberta a todos os interessados, entre 3 de dezembro e 15 de janeiro, mas também será feita somente através do site da Fifa.

Considerada uma prévia do Mundial de 2014, a Copa das Confederações será disputada de 15 a 30 de junho do ano que vem. Das oito seleções participantes, sete já estão definidas: Brasil, Espanha, Itália, Uruguai, Japão, Taiti e México - falta apenas o campeão africano. O sorteio dos grupos do torneio acontecerá no dia 1º de dezembro.

Para receber a Copa das Confederações, a Fifa escolheu seis das 12 sedes brasileiras do Mundial de 2014. Assim, os jogos em junho do ano que vem acontecerão nas cidades de Brasília, Rio, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Salvador - são três jogos em cada uma, com exceção da capital federal, que irá receber apenas a abertura do torneio.