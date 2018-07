Copa das Confederações vende mais 51 mil ingressos

A segunda fase da venda de ingressos para a Copa das Confederações desse ano, que será realizada no Brasil, alcançou o número de 51 mil entradas adquiridas até as 8 horas deste domingo, de acordo com comunicado divulgado pela Fifa. A entidade comemorou o sucesso das vendas, apesar da falha técnica que tirou o sistema do ar por algumas horas na última sexta-feira.

Nesta fase, os jogos mais procurados foram México x Itália (no Rio), Itália x Japão (no Recife) e Espanha x Taiti (no Rio). Vale lembrar que as partidas da seleção brasileira diante do Japão, na estreia, em Brasília, e o clássico com a Itália, em Salvador, já não tinham mais bilhetes disponíveis.

"As compras de ingressos demonstram claramente que os brasileiros realmente apoiam todas as oito seleções e querem estar ao lado dos campeões em um dos seis estádios da Copa do Mundo da Fifa. Pedimos que os torcedores comprem os ingressos agora e evitem o risco de ficar de fora", comentou o diretor de Marketing da Fifa, Thierry Weil.

Essa nova fase da venda de ingressos para a Copa das Confederações começou na noite de quinta-feira. Segundo Thierry Weil, 291,2 mil bilhetes estão à disposição dos torcedores neste estágio e a compra é por ordem de chegada. Antes disso houve uma pré-venda (exclusiva para clientes do cartão de crédito Visa) e a primeira fase de comercialização.