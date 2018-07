Copa das surpresas será inesquecível para algumas seleções

Argélia

A histórica campanha na Copa foi responsável pela quebra de um recorde: pela primeira vez uma equipe do continente africano conseguiu marcar quatro gols em um jogo. O fato deu-se contra a Coreia do Sul, na vitória por 4 a 2, ainda na fase de grupos. O time ainda deu trabalho para a Alemanha nas oitavas de final ao levar o jogo para a prorrogação.

Colômbia

A melhor participação colombiana da história das Copas foi coroada com a artilharia de James Rodríguez, que marcou seis gols em todos os cinco jogos que disputou. Cuadrado, por sua vez, foi o recordista de assistências, com quatro passes para gol, mesmo número do alemão Toni Kroos. Já Mondragon (na foto abaixo) tornou-se o jogador mais velho a entrar em campo em 84 anos da competição. O goleiro jogou cinco minutos na vitória por 4 a 1 sobre o Japão.

Costa Rica

Apenas dois gols sofridos em cinco jogos dão à seleção o posto de melhor defesa da Copa, com grande destaque para o goleiro Navas. O time entrou para a história ao vencer dois campeões mundiais na primeira fase. Só foi eliminado pela Holanda – e nos pênaltis.

Grécia

Conseguiu pela primeira vez se classificar para as oitavas de final. A vaga veio no último minuto da fase de grupos, quando Samaras converteu um pênalti contra a Costa do Marfim. A histórica campanha teve ainda mais eventos heroicos, como o empate nos minutos finais contra a Costa Rica, nas oitavas de final.