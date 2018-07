Copa de 2010 rendeu mais lucro que a de 2006, diz Fifa

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, informou nesta quarta-feira que a Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul, rendeu melhores resultados financeiros do que a de 2006, realizada na Alemanha.

Ainda de acordo com Blatter, a entidade máxima do futebol mundial possui agora uma reserva de US$ 1,2 bilhão (aproximadamente R$ 2 bilhões) graças à competição disputada no continente africano. Antes do torneio, a reserva da Fifa era de US$ 1,06 bilhão (cerca de R$ 1,77 bilhão).

A entidade afirmou que tal quantia reservada possibilitaria sustentar-se por 18 meses, caso uma Copa do Mundo fosse cancelada. O presidente informou que mais detalhes do sucesso do último Mundial serão publicados na próxima semana, em seu balanço anual.