Copa de 2014 já tem mensagens promocionais definidas

SÃO PAULO - As mensagens promocionais da Copa de 2014 foram divulgadas nesta quarta-feira, durante um seminário sobre o Mundial que foi organizado em São Paulo pelo Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco). "O Brasil está pronto para encarar o mundo" é o texto para o mercado internacional, enquanto "Vamos celebrar nossas conquistas e demonstrar nossas capacidades" será para o público interno.

A utilização da mensagem oficial é uma característica de todo grande evento esportivo, servindo para ajudar na promoção da competição e para divulgar a imagem da mesma. No caso da Copa de 2014, as duas frases divulgadas nesta quarta-feira já foram até aprovadas pela Fifa.

Agora, depois da definição das mensagens promocionais, falta escolher o slogan oficial da Copa de 2014. Esse, no entanto, será anunciado apenas no primeiro trimestre do ano que vem.