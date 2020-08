Copa do Brasil 2020: confira os classificados para a quarta fase da competição

A terceira fase da Copa do Brasil chega ao fim nesta quinta-feira, com mais dois jogos (Brusque x Brasil de Pelotas e São José-RS e Atlético-GO) e assim serão conhecidos os times que irão disputar a quarta etapa da competição nacional, cuja premiação ao campeão é de R$ 70 milhões. A fase atual é a última antes da entrada dos times que jogam a Libertadores e dos outros três que conquistaram a classificação para as oitavas de final diretamente.

No total, dez equipes vão se enfrentar na quarta etapa em jogo de ida e volta. Daí, vão sair cinco times que se juntarão aos outros 11 classificados direto para as oitavas de final. Os times classificados direto para as oitavas são: Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras, São Paulo e Santos, todos por terem disputado a Libertadores. O Fortaleza entra por ter sido campeão da Copa do Nordeste. O Cuiabá foi o campeão da Copa Verde e o Red Bull Bragantino, o campeão da Série B.

Quais são os times classificados para a quarta fase?

Juventude

Botafogo

CRB

Fluminense

Ceará

Ponte Preta

Vasco

América-MG

Brusque ou Brasil de Pelotas (jogam nesta quinta)

São José-RS ou Atlético-GO (jogam nesta quinta)

Sorteio da quarta fase

O sorteio ainda não tem data definida, mas será realizado entre os dez classificados, com todos no mesmo pote. Ou seja, qualquer um pode se enfrentar. É posível ter, por exemplo, clássico carioca envolvendo Botafogo, Fluminense e Vasco.

Quando serão as oitavas de final?

Em razão da pandemia do novo coronavírus, todas as datas das competições nacionais sofreram alterações. Assim sendo, por enquanto não há uma data definida para a realização das partidas.

Como será o sorteio das oitavas de final?

Os 5 classificados da quarta fase, mais os 11 pré-classificados para as oitavas, vão ser divididos em dois potes. No primeiro, ficarão os oito clubes que disputam a Libertadores e no outro, os demais. O Pote 1 terá os seguintes clubes: Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras, São Paulo e Santos. O Pote 2 terá Fortaleza, Cuiabá, Red Bull Bragantino e os outros cinco times classificados na quarta fase.