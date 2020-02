Copa do Brasil 2020: jogos, onde assistir, tabela, times, premiação e mais informações

A 32ª edição da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira. Ao todo, 91 times, de todas regiões do País, disputam o título nacional, que tem como grande atrativo sua premiação alta e a vaga garantida na próxima edição da Copa Libertadores da América.

O Estado destaca as principais informações da competição como fórmula de disputa, datas e confrontos iniciais. O atual campeão é o Athletico-PR. A grande final já tem data marcada: 10 de setembro será a partida de ida, e dia 16 de setembro, o duelo de volta, quando sairá o grande campeão.

Quando começa a Copa do Brasil?

Os primeiros jogos da Copa do Brasil serão disputados a partir do dia 5 de fevereiro, quarta-feira.

Onde assistir aos jogos da Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2020 terá transmissão exclusiva na TV aberta pela TV Globo. Na TV fechada, os duelos podem ser vistos no SporTV e no Premiere (PPV). Na internet, além do sistema Globoplay e Premier Play, alguns jogos serão liberados no portal da emissora.

Tabela da Copa do Brasil

Os jogos da primeira fase serão realizados entre os dias 5 e 12 de fevereiro. Veja a tabela completa aqui. Confira os jogos da primeira fase:

River-PI x Bahia (05/02)

São Luiz-RS x América-RN (05/02)

Coruripe x Juventus (05/02)

XV de Piracicaba x Londrina (05/02)

Caxias x Botafogo (05/02)

Toledo x Náutico (12/02)

Palmas x Paraná (05/02)

Bahia de Feira x Luverdense (05/02)

Brusque x Sport (12/02)

Freipaulistano x Remo (12/02)

Manaus x Coritiba (12/02)

Gama x Brasil de Pelotas (12/02)

São Raimundo-RR x Cruzeiro (13/02)

Vilhenense x Boa Esporte (05/02)

Brasiliense x Paysandu (06/02)

Independente-PA x CRB (05/02)

Moto Club x Fluminense (12/02)

Atlético-BA x Botafogo-PB (12/02)

Vitória-ES x CSA (06/02)

Novorizontino x Figueirense (06/02)

Caucaia x São José-RS (12/02)

Boavista x Chapecoense (13/02)

União Rondonópolis x Atlético-GO (06/02)

Operário VG x Santa Cruz (05/02)

Imperatriz x Vitória (11/02)

Lagarto x Volta Redonda (19/02)

Bangu x Oeste (12/02)

Bragantino-PA x Ceará (12/02)

Afogados x Atlético-AC (13/02)

Campinense x Atlético-MG (12/02)

Novo Hamburgo x Ponte Preta (13/02)

Galvez x Vila Nova (12/02)

Altos x Vasco (12/02)

Aquidauanense x ABC (05/02)

Santo André x Criciúma (05/02)

Fast x Goiás (05/02)

Barbalha x Operário-PR (05/02)

Santos-AP x América-MG (05/02)

Ferroviária x Avaí (13/02)

Águia Negra x Sampaio Corrêa (12/02)

Quando é a final?

O primeiro jogo da decisão acontecerá no dia 10 de setembro e o segundo confronto será no dia 16 do mesmo mês.

Quantos times disputam a Copa do Brasil?

Ao todo, 91 clubes disputam a competição nacional desta temporada. Veja a distribuição delas pelas regiões do País.

26 do Nordeste

23 do Sudeste

19 do Sul

12 do Norte

11 do Centro-Oeste

Regulamento

Primeira fase: A primeira fase será disputada em partida única, com a equipe que está pior no ranking atuando em casa, mas o time mais bem posicionado tem a vantagem do empate. Logo, não há decisão nos pênaltis na primeira etapa.

Segunda fase: A segunda fase terá 40 clubes, classificados da primeira fase. Eles também vão se enfrentar em jogo único. Neste caso, o empate leva a disputa para os pênaltis.

Terceira e Quarta fases: Os clubes passarão a se enfrentar em confrontos de ida e volta e se o placar agregado acabar empatado, a disputa será nos pênaltis.

Oitavas de final: As 5 equipes restantes vão se juntar com os 11 times pré-classificados. O sorteio desta fase terá dois potes. O primeiro com os oito clubes que vão participar da Libertadores de 2020 e o segundo com as três outras equipes que entrarão nas oitavas, mais os cinco classificados das fases anteriores.

Quartas de final e fases seguintes: A partir dessa etapa, todos os classificados participarão de sorteio em pote único, onde qualquer time pode se enfrentar em jogos de ida e volta.

'Gol fora de casa'

A Copa do Brasil não adota mais como critério o gol qualificado. Vence o confronto quem tiver mais pontos nos jogos. No caso de igualdade, passa o time que tiver o maior saldo de gols. Se o empate persistir, a classificação será decidida nos pênaltis.

Times da Libertadores participam da Copa do Brasil?

Sim. As equipes que disputam a Copa Libertadores também disputam a Copa do Brasil. Ao todo, são oito representantes brasileiros na competição sul-americana que entram diretamente na fase de oitavas de final: Flamengo, Santos, Palmeiras, Athletico-PR, Corinthians, São Paulo, Grêmio e Inter.

Quais times vão entrar nas oitavas de final?

São 11 clubes. No total, oito delas conseguiram esse direito por jogar a Libertadores. Casos de Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras, São Paulo e Santos. O Fortaleza entra por ter sido campeão da Copa do Nordeste. O Cuiabá foi o campeão da Copa Verde e o Red Bull Bragantino o campeão da Série B.

Premiação

O vencedor da competição vai receber pelo título R$ 54 milhões, R$ 2 milhões a mais do que o Athletico-PR ganhou no ano passado. No total, somando todas as fases, o campeão pode arrecadar até R$ 72,8 milhões, dependendo da fase em ele entrar. Veja todos os valores de premiação da Copa do Brasil.

Lista de campeões da Copa do Brasil

O Cruzeiro é o detentor de mais títulos da Copa do Brasil, com 6 conquistas. O clube mineiro é seguido de perto pelo Grêmio, com 5. Confira a lista de todos os vencedores do torneio: