Copa do Brasil abre oitavas de final nesta quarta-feira

As oitavas de final da Copa do Brasil começam a ser disputadas nesta quarta-feira, quando acontecem sete jogos. A partir de agora, não vale mais a regra que permite eliminar a partida de volta em caso de vitória do time visitante por dois ou mais gols de diferença. Assim, os oito classificados para as quartas de final serão conhecidos apenas na semana que vem.

Sensação do futebol brasileiro neste começo de ano, o Santos receberá o Guarani, às 21h50, na Vila Belmiro. Mesmo estando no meio das semifinais do Paulistão, contra o São Paulo, o técnico Dorival Júnior promete que o time santista terá força máxima na abertura do duelo pela Copa do Brasil. No adversário, o interino Waguinho Dias assume o comando no lugar de Vadão.

Outro time paulista que joga nesta quarta-feira é a Portuguesa. A partir das 19h30, entra em campo no Canindé para enfrentar o Fluminense, que vem a São Paulo pressionado pela recente eliminação no Campeonato Carioca - o que, inclusive, aumenta a pressão sobre o técnico Cuca.

Assim como acontece com o Fluminense, o Vasco, que também foi eliminado do Campeonato Carioca, aposta na Copa do Brasil para salvar o semestre. Nesta quarta-feira, o desafio vascaíno será contra o Corinthians Paranaense, a partir das 21h50, em Curitiba.

No Estádio Olímpico, em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Avaí a partir das 21h50. O duelo é curioso para o técnico gremista Silas, que vai enfrentar seu antigo time. Enquanto isso, o Sport, ainda invicto nesta temporada, desafia o Atlético-MG, também às 21h50, no Mineirão.

Confira os jogos desta quarta-feira:

19h30

Portuguesa x Fluminense

21 horas

Santa Cruz x Atlético-GO

21h50

Grêmio x Avaí

Corinthians Paranaense x Vasco

Santos x Guarani

Vitória x Goiás

Atlético-MG x Sport