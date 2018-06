Copa do Brasil abre terceira fase com oito partidas e três paulistas em campo

Uma semana depois da classificação heroica contra o Tubarão-SC, o Atlético Paranaense já tem um novo confronto marcado pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30, recebe o Ceará na Arena da Baixada, em Curitiba, no primeiro jogo da terceira fase. Em Florianópolis, o Atlético Mineiro enfrenta o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, às 21h45. Três clubes paulistas vão estar em campo: São Paulo, Ponte Preta e Bragantino.

A partir de agora, a competição passa por algumas alterações. Além de ser decidido em dois jogos, o empate no saldo de gols leva a decisão para as cobranças de pênalti. Diferente das edições passadas, não há mais o gol fora de casa como critério de desempate. Os 10 clubes classificados avançam para a quarta fase, mas desta vez os confrontos serão decididos por um novo sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Para o Atlético Paranaense, que eliminou o Tubarão por 5 a 4 em jogo de três viradas, a competição representa a oportunidade de buscar um título inédito em sua galeria. Com o primeiro jogo dentro de casa, o time de Curitiba sabe que precisa de um resultado imediato, já que o Ceará decide o confronto em casa, com a força da sua torcida. O time cearense, que já eliminou dois times do Sul (Londrina-PR e Brusque-SC) -, pode seguir fazendo história no ano mais importante da história recente, com a sua volta à elite nacional.

O Atlético Mineiro, que ainda se reconstrói com o interino Thiago Larghi, está focado no jogo contra o Figueirense, pelo menos na teoria. Com um clássico marcado para este domingo contra o Cruzeiro, o time alvinegro precisa de um resultado na Copa do Brasil para manter a sequência de três jogos sem perder e encaminhar a classificação para a próxima fase. Do outro lado, os catarinenses estão invictos na temporada e antes eliminaram Treze-PB e Oeste-SP.

PAULISTAS

No estádio do Morumbi, na capital, o São Paulo recebe o CRB, às 19h30, com o técnico Dorival Júnior na corda bamba. Se não vencer, o clube pode passar por mudanças no departamento de futebol.

Outros dois paulistas estarão em campo. O Bragantino recebe o Vitória no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), e a Ponte Preta enfrenta o Sampaio Corrêa no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Ambos os jogos também começam às 19h30.